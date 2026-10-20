Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Vormittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 3'974,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'384 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 3'985,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3'975,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 852 Givaudan-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3'985,00 CHF erreichte der Titel am 20.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 0,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 35,43 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 119,25 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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