Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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20.10.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 3'950,00 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 3'950,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'421 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Givaudan-Aktie bis auf 3'940,00 CHF. Bei 3'975,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'162 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 20.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'985,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 0,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 35,04 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Givaudan-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 73,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Givaudan 72,00 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 119,25 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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