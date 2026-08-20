Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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20.08.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Givaudan. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 3'216,00 CHF zu.
Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3'216,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'397 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 3'223,00 CHF. Bei 3'191,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 493 Givaudan-Aktien.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 11,69 Prozent zulegen. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,83 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 117,70 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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