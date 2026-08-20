Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 3'220,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'313 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Givaudan-Aktie bei 3'238,00 CHF. Bei 3'191,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'343 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 20,31 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,83 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.

Am 22.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 117,70 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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