Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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20.08.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3'227,00 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3'227,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'347 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3'236,00 CHF. Bei 3'191,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 2'070 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 10,16 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,83 CHF je Givaudan-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 117,70 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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