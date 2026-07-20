Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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20.07.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Givaudan gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3'395,00 CHF ab.
Die Givaudan-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3'395,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'229 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 3'370,00 CHF. Bei 3'383,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3'545 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3'842,00 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2025. Gewinne von 13,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 32,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,98 CHF aus.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 119,21 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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