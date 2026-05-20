Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Abschlägen

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 2'766,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'343 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 2'739,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2'758,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'026 Givaudan-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 4'236,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,15 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,23 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,74 CHF.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 27.07.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 118,20 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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