Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 0.5%  SPI 18’972 0.6%  Dow 49’663 0.6%  DAX 24’656 1.1%  Euro 0.9160 0.0%  EStoxx50 5’946 1.6%  Gold 4’519 0.8%  Bitcoin 60’887 0.5%  Dollar 0.7885 -0.1%  Öl 106.3 -4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: Diese Dividende entfällt auf PayPal-Anleger
S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: Über diese Dividende können sich Howmet Aerospace-Anleger freuen
S&P 500-Wert Roper Technolgies-Aktie: Über diese Dividende können sich Roper Technolgies-Aktionäre freuen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Amgen Aktionären eine Freude
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: Über diese Dividende können sich Fresnillo-Anleger freuen
Suche...

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.05.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Abschlägen

Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 2'766,00 CHF.

Givaudan
2778.85 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 2'766,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'343 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 2'739,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2'758,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'026 Givaudan-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 4'236,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,15 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,23 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,74 CHF.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 27.07.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 118,20 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor einem Jahr angefallen

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!