Bei der Givaudan-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 4'079,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'881 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 4'094,00 CHF. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 4'069,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4'094,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 337 Aktien.

Bei 4'137,00 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Abschläge von 37,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 120,12 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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