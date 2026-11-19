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19.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Givaudan-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 4'063,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4'063,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'801 Punkten realisiert. Die Givaudan-Aktie gab in der Spitze bis auf 4'040,00 CHF nach. Bei 4'094,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 4'050 Givaudan-Aktien gehandelt.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4'137,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 36,84 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,29 CHF ausgeschüttet werden.
Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 120,12 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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