Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 4'048,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'808 Punkten liegt. Die Givaudan-Aktie gab in der Spitze bis auf 4'047,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4'094,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'400 Stück gehandelt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4'137,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 2,20 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 120,12 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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