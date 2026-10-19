Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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19.10.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Givaudan. Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 3'948,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'335 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'964,00 CHF. Bei 3'894,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'731 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 3'964,00 CHF markierte der Titel am 19.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 0,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 35,01 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Givaudan-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 73,29 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Givaudan 72,00 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 119,25 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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