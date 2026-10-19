Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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19.10.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Montagmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 3'946,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 3'946,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'336 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3'964,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'894,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'493 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Am 19.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'964,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,29 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 27.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 119,25 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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