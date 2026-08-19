Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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19.08.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden
Die Aktie von Givaudan zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 3'202,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 3'202,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'390 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'203,00 CHF. Bei 3'150,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'487 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,18 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,86 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,83 CHF ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 117,70 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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