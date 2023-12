Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Givaudan-Aktie notierte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 3'458,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'157 Punkten notiert. Im Tief verlor die Givaudan-Aktie bis auf 3'445,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'456,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'628 Givaudan-Aktien.

Am 13.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'515,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 1,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2023 (2'691,00 CHF). Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 28,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Givaudan veröffentlichte am 12.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Givaudan in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1'773,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1'780,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Givaudan am 25.01.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 24.01.2025.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 99,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

Showdown in Berlin

Top 10 der grössten Insidertransaktionen