Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4'090,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'971 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 4'107,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4'063,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'670 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4'137,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 1,15 Prozent wieder erreichen. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 59,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,29 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 119,81 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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