|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Mittag ins Plus
Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4'090,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'971 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 4'107,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4'063,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'670 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4'137,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 1,15 Prozent wieder erreichen. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 59,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,29 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 119,81 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Buy für Givaudan-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SMI aktuell: SMI bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich in Grün: SMI klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Givaudan am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.