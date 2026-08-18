Givaudan Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Givaudan

Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 3'168,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'311 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'168,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'181,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 413 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,38 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,83 CHF.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,70 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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