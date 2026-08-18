Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Givaudan
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Givaudan. Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 3'168,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 3'168,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'311 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'168,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'181,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 413 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,38 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,83 CHF.
Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,70 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Givaudan (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SMI aktuell: SMI liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.