Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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18.08.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Givaudan
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Givaudan-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3'160,00 CHF abwärts.
Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 3'160,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'265 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Givaudan-Aktie bis auf 3'154,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'181,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'330 Stück gehandelt.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 12,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 18,80 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,83 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,70 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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