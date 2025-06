Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag stärker

Um 12:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4'115,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'976 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4'161,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4'102,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 3'172 Aktien.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4'690,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3'440,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 16,40 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 70,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 75,26 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 127,18 CHF je Aktie belaufen.

