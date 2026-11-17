Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 4'075,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'142 Punkten steht. Bei 4'075,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4'076,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 211 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 4'137,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 1,52 Prozent Luft nach oben. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 37,03 Prozent Luft nach unten.

Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,29 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 119,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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