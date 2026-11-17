Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4'072,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'028 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie sank bis auf 4'044,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4'076,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'852 Givaudan-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'137,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 119,81 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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