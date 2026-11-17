Um 12:28 Uhr ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 4'078,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'094 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Givaudan-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4'060,00 CHF aus. Bei 4'076,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'426 Givaudan-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4'137,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. 1,45 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 37,08 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,29 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 119,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Buy für Givaudan-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren