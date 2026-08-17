Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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17.08.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Givaudan gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 3'188,00 CHF ab.
Die Givaudan-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3'188,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 3'187,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'253,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'715 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 12,67 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,51 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,83 CHF belaufen.
Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 117,70 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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