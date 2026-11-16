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16.11.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Givaudan zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4'096,00 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 09:28 Uhr 0,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'185 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Givaudan-Aktie bisher bei 4'096,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 4'087,00 CHF. Bisher wurden heute 583 Givaudan-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4'137,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 0,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 37,35 Prozent wieder erreichen.
Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,29 CHF belaufen.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,81 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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