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16.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tritt am Nachmittag auf der Stelle
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4'090,00 CHF an der Tafel.
Die Givaudan-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4'090,00 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 15'231 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Givaudan-Aktie sogar auf 4'102,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Givaudan-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4'080,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4'087,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'725 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 4'137,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,15 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 59,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,29 CHF.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 119,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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