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16.11.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4'084,00 CHF ab.
Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 4'084,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'196 Punkten notiert. Im Tief verlor die Givaudan-Aktie bis auf 4'080,00 CHF. Mit einem Wert von 4'087,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2'049 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Bei 4'137,00 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 1,28 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2'566,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,17 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 119,81 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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