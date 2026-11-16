Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Mittag nach

Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 4'084,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'196 Punkten notiert. Im Tief verlor die Givaudan-Aktie bis auf 4'080,00 CHF. Mit einem Wert von 4'087,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2'049 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Bei 4'137,00 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 1,28 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2'566,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,17 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 119,81 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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