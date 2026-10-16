Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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16.10.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Freitagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 3'929,00 CHF ab.
Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 3'929,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'325 Punkten steht. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 3'906,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'931,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'115 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3'948,00 CHF) erklomm das Papier am 15.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,69 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,29 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.
Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 118,70 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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