Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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16.10.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 3'923,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3'923,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'375 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Givaudan-Aktie bis auf 3'890,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'931,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'519 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 3'948,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,64 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 118,70 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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