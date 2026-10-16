Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag mit Verlusten

Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 3'912,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'359 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'906,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'931,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'998 Givaudan-Aktien.

Am 15.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'948,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 52,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,29 CHF aus.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 118,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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