Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochvormittag kaum bewegt

Mit einem Kurs von 3'216,00 CHF zeigte sich die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'821 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3'222,00 CHF. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'212,00 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3'216,00 CHF. Zuletzt wechselten 337 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3'592,00 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 11,69 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 20,21 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,75 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 28.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,82 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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