Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Aufschlag

Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3'236,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Givaudan-Aktie sogar auf 3'245,00 CHF. Bei 3'216,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 3'537 Givaudan-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 9,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,82 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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