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16.09.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Mittwochmittag an

Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Mittwochmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3'231,00 CHF.

Givaudan
3234.82 CHF 0.70%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 3'231,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'860 Punkten notiert. Bei 3'231,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'216,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'547 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 117,82 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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