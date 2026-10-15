Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Vormittag an Fahrt

Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'230 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 3'864,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'838,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 1'349 Stück.

Bei 3'864,00 CHF erreichte der Titel am 15.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,08 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,29 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 118,43 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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