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15.10.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Nachmittag

Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 3'945,00 CHF.

Givaudan
3923.77 CHF 3.06%
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Die Givaudan-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 3'945,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'296 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 3'945,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3'838,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 9'319 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'945,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 34,96 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 118,43 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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