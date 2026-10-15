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15.10.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag freundlich

Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 3'873,00 CHF.

Givaudan
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 3'873,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'192 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 3'877,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'838,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'341 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Bei 3'877,00 CHF markierte der Titel am 15.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 33,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 118,43 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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