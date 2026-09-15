Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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15.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Dienstagvormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt fiel die Givaudan-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 3'200,00 CHF ab.
Die Givaudan-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 3'200,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'775 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 3'195,00 CHF. Bei 3'196,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 334 Givaudan-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'592,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Gewinne von 12,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 19,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,75 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 117,82 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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