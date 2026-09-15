Givaudan Aktie News: Givaudan verteidigt am Nachmittag Tendenz

Mit einem Kurs von 3'209,00 CHF zeigte sich die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'796 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 3'223,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Givaudan-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3'191,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 3'196,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'070 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3'592,00 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,94 Prozent. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 25,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,75 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 117,82 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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