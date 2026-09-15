Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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15.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 3'203,00 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Givaudan-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 3'203,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'775 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'208,00 CHF. Bei 3'191,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3'196,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'720 Givaudan-Aktien.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 12,14 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.
Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 117,82 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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