Givaudan Aktie News: Givaudan im Minus

Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0.1 Prozent auf 4'771.00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'566 Punkten steht. Im Tief verlor die Givaudan-Aktie bis auf 4'771.00 CHF. Bei 4'783.00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1'426 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 109.53 CHF im Jahr 2022 aus.

Die schweizerische Givaudan AG ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwickler von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Des weiteren produziert das Unternehmen künstliche Aromen, welche vor allem in der Lebensmittelindustrie Verwendung finden. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 250 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und Aromen und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor.

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

Showdown in Berlin

Top 10 der grössten Insidertransaktionen

Redaktion finanzen.net