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14.10.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittwochvormittag fester

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Givaudan konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 3'849,00 CHF.

Givaudan
3807.36 CHF 0.48%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3'849,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'950 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 3'849,00 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'817,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'101 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'849,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 0,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 33,33 Prozent Luft nach unten.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,28 CHF je Givaudan-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 117,79 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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