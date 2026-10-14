Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Mittwochmittag zu
Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Givaudan-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3'832,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'067 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 3'857,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'817,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'352 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Am 14.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'857,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 0,65 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,04 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,28 CHF.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 117,79 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Givaudan-Aktie mit Overweight
JP Morgan Chase & Co. verleiht Givaudan-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Vormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Mittwochmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start steigen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Givaudan profitiert vom Boom bei Luxusparfüms (AWP)