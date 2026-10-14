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14.10.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Mittwochmittag zu

Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Mittwochmittag zu

Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Givaudan-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3'832,00 CHF.

Givaudan
3864.22 CHF 1.49%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'067 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 3'857,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'817,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'352 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'857,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 0,65 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,04 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,28 CHF.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 117,79 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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