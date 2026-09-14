Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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14.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag fester
Die Aktie von Givaudan zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3'188,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3'188,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'881 Punkten steht. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 3'189,00 CHF. Bei 3'156,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 350 Givaudan-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Mit einem Zuwachs von 12,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,75 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 117,82 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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