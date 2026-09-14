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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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14.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Nachmittag an

Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Nachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt ging es für das Givaudan-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 3'222,00 CHF.

Givaudan
3246.47 CHF 2.57%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 3'222,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'904 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Givaudan-Aktie bei 3'265,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'156,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'549 Givaudan-Aktien.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 25,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,75 CHF aus.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 117,82 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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