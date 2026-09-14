Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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14.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Montagmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 3'260,00 CHF zu.
Das Papier von Givaudan konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 3'260,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'934 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'260,00 CHF. Mit einem Wert von 3'156,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'845 Givaudan-Aktien.
Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 10,18 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 27,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,75 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,82 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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