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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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14.09.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Montagmittag freundlich

Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Montagmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 3'260,00 CHF zu.

Givaudan
3250.75 CHF 2.71%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Givaudan konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,0 Prozent auf 3'260,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'934 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 3'260,00 CHF. Mit einem Wert von 3'156,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'845 Givaudan-Aktien.

Bei 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 10,18 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 27,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,75 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,82 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4038 16.06.2028 157231673
Long 645 18.12.2026 158464261
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.7895 17.12.2027 158463445
Short 12.2075 17.12.2027 156945404
Short 647 18.09.2026 156945396
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.957 11.63 156216345
Long 11.1552 6.05 157436652
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