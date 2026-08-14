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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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14.08.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Freitagvormittag fester

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Freitagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Givaudan. Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 3'288,00 CHF.

Givaudan
3250.10 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3'288,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'497 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 3'290,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'271,00 CHF. Zuletzt wechselten 305 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Gewinne von 9,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,83 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 117,70 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3245 15.12.2028 156452047
Long 653.4 18.09.2026 150268315
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1 17.12.2027 158463445
Short 11.88 18.06.2027 158194252
Short 326.6 18.09.2026 156945394
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.178 11.70 157436656
Long 12.3245 5.82 157436650
Long 26.128 1.40 159435477
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.89 6.21 158464431
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Long 12’917.53 8.94 SXEBDU
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