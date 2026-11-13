|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 4'086,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 4'086,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'069 Punkten liegt. Im Tief verlor die Givaudan-Aktie bis auf 4'076,00 CHF. Bei 4'102,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 2'639 Givaudan-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'137,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. 1,25 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,29 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 119,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
13.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan stabilisiert sich am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: SMI am Dienstagmittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Givaudan am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.