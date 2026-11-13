Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 4'086,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'069 Punkten liegt. Im Tief verlor die Givaudan-Aktie bis auf 4'076,00 CHF. Bei 4'102,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 2'639 Givaudan-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'137,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. 1,25 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,29 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 119,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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