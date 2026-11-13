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13.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit angezogener Handbremse
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Givaudan. Mit einem Wert von 4'087,00 CHF bewegte sich die Givaudan-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Givaudan-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4'087,00 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 15'084 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Givaudan-Aktie bei 4'102,00 CHF. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 4'069,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4'102,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'635 Givaudan-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'137,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 59,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,29 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 119,81 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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