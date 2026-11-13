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13.11.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan stabilisiert sich am Freitagmittag
Die Aktie von Givaudan hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 4'087,00 CHF bewegte sich die Givaudan-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 4'087,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'113 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 4'102,00 CHF an. Zwischenzeitlich weitete die Givaudan-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4'076,00 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4'102,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'611 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4'137,00 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 37,22 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 119,81 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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