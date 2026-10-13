Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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13.10.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan bricht am Vormittag nach oben aus
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 7,2 Prozent auf 3'740,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,2 Prozent auf 3'740,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'035 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3'746,00 CHF. Mit einem Wert von 3'662,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'182 Givaudan-Aktien.
Am 13.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 3'746,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 0,16 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 45,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,74 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 118,19 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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