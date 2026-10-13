Givaudan Aktie News: Givaudan bricht am Vormittag nach oben aus

Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,2 Prozent auf 3'740,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'035 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3'746,00 CHF. Mit einem Wert von 3'662,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'182 Givaudan-Aktien.

Am 13.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 3'746,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 0,16 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 45,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,74 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 118,19 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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