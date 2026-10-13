Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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13.10.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Nachmittag kräftig
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 8,4 Prozent auf 3'781,00 CHF zu.
Das Papier von Givaudan legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 8,4 Prozent auf 3'781,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'942 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 3'795,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'662,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 29'226 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'795,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 13.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Mit Abgaben von 32,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,74 CHF ausgeschüttet werden.
Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 118,19 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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