Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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13.10.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 8,1 Prozent auf 3'770,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 8,1 Prozent auf 3'770,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'060 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 3'775,00 CHF. Mit einem Wert von 3'662,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 21'138 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Bei 3'775,00 CHF markierte der Titel am 13.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 46,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,74 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 118,19 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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